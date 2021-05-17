В Ульяновске последний звонок для школьников прозвенит раньше обычного

Исполняющая обязанности министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова объяснила, почему в этом году последний звонок для всех школьников прозвенит в субботу, 22 мая, пишет портал «Улправда».
В предыдущие годы это происходило 25 мая.
«Это связано с тем, что государственная итоговая аттестация начинается раньше – с 24 числа», – рассказала Семенова.
Чиновница отметила, что 22 мая, скорее всего, будет запрещена продажа алкогольной продукции.
Семенова добавила, что последние звонки планируют проводить на свежем воздухе с ограниченной численностью участников.