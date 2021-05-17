В Ульяновске последний звонок для школьников прозвенит раньше обычного

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Исполняющая обязанности министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова объяснила, почему в этом году последний звонок для всех школьников прозвенит в субботу, 22 мая, пишет портал «Улправда».

В предыдущие годы это происходило 25 мая.

«Это связано с тем, что государственная итоговая аттестация начинается раньше – с 24 числа», – рассказала Семенова.

Чиновница отметила, что 22 мая, скорее всего, будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Семенова добавила, что последние звонки планируют проводить на свежем воздухе с ограниченной численностью участников.