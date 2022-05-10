В Ульяновске в парке нашли абсолютно голую мертвую женщину накануне Дня Победы

В парке «Винновская роща» в Ульяновске накануне Дня Победы нашли абсолютно голую мертвую женщину, пишет КП.

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Предположительно, неизвестный расправился с посетительницей местного кафе. Ее тело было обнаружено ночью прохожими.

Известно, что горожанка отдыхала в парке вместе с подругой. Сначала они сидели в «Родничке», затем переместилась в «Гурман». Подруги употребляли спиртное. По одной из версий, женщина отправилась справить нужду.

«Она лежала абсолютно голая. Ни одежды, ни сумки с документами рядом не видели. Чтобы звала на помощь – тоже никто вроде не слышал. Но говорят, что она была настолько пьяной, что даже не могла кричать», – пояснил очевидец.

По словам следователей, злоумышленник изуродовал лицо несчастной до такой степени, что было трудно даже навскидку определить ее возраст.

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Источник предположил, что женщина могла познакомиться в кафе с мужчиной. Поскольку контингент там всегда собирался довольно разный, он не исключил, что как раз среди гостей мог быть убийца.