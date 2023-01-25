Среда, 25 января, 2023
Татьяна Проводина

В УФСИН по Рязанской области приняли присягу молодые конвоиры

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Фото с сайта УФСИН по Рязанской области

В отделе по конвоированию УФСИН по Рязанской области приняли присягу молодые сотрудники. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню образования специальных подразделений УИС по конвоированию.

В органах и учреждениях ФСИН присягу принимает каждый вновь принятый на службу сотрудник.

В УФСИН по Рязанской области приняли присягу молодые конвоиры
В УФСИН по Рязанской области приняли присягу молодые конвоиры

Врио начальника отдела Александр Волков поздравил молодых конвоиров с принятием присяги и пожелал успехов в службе.

С напутствием к молодым сотрудникам обратилась ветеран отдела Елена Кузнецова.

В УФСИН по Рязанской области приняли присягу молодые конвоиры

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