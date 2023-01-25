В УФСИН по Рязанской области приняли присягу молодые конвоиры

В отделе по конвоированию УФСИН по Рязанской области приняли присягу молодые сотрудники. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню образования специальных подразделений УИС по конвоированию.
В органах и учреждениях ФСИН присягу принимает каждый вновь принятый на службу сотрудник.
Врио начальника отдела Александр Волков поздравил молодых конвоиров с принятием присяги и пожелал успехов в службе.
С напутствием к молодым сотрудникам обратилась ветеран отдела Елена Кузнецова.
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