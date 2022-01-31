В Уфе мужчина под кайфом утопил малолетнюю возлюбленную в ванне

В СК рассказали, что нашли убийцу 16-летней девушки, которую убили восемь лет назад, пишет Уфа1.ру.

Трагедия произошла в 2014 году. Выяснилось, что ее тело в ванне в квартире на улице Машиностроителей нашел парень, у которого она находилась в гостях, пока его родителей не было в городе. Мужчина утверждал, что ушел из дома с утра, а когда вернулся, длительное время не мог попасть в квартиру. В итоге он залез в жилище залез через балкон, после чего якобы обнаружил труп.

Однако оказалось, что обвиняемый вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. В итоге парочка поругалась. Тогда злоумышленник погрузил голову потерпевшей в ванну и удерживал, пока та не перестала подавать признаки жизни.

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Изначально он свою вину отрицал. Только сейчас мужчина раскололся, его дело передано в суд для рассмотрения по существу.