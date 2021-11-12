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Пятница, 12 ноября, 2021
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В Удмуртии возбудили уголовное дело после массового отравления школьников

Александр Ильин

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В Республике Удмуртия следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после массового отравления учеников Каракулинской средней школы. Об этом сообщает региональный СК. 

Как передаёт ТАСС со ссылкой на зампреда республиканского правительства Эльвира Пинчук, за медицинской помощью обратились 32 ребёнка, из них 8 с подозрением на острую кишечную инфекцию, у остальных — признаки вирусной инфекции. Окончательный диагноз поставят после проведения лабораторных исследований. 

Уточняется, что 2 ребёнка находятся в состоянии средней тяжести, остальные по рекомендации врачей лечатся амбулаторно. 

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК.

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