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Вторник, 17 августа, 2021
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В Тюмени педофил затащил детей в подвал и надругался над мальчиком

Никита Брыкин
В Тюмени педофил затащил детей в подвал и надругался над мальчиком
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Стражи порядка задержали 39-летнего жителя Тюмени, который подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух детей, пишет КП.

Инцидент произошел накануне вечером в районе Лесобазы на улице Стартовая. Местные жители стали свидетелями настойчивого приставания злоумышленника к двум мальчикам. Ему удалось затащить несовершеннолетних за руки в подвал многоэтажного дома.

По словам очевидцев, первый мальчик выбежал оттуда почти сразу, а второй немного погодя вышел вместе со странным спутником. К счастью, они сообщили о случившемся в полицию. Следователи считают, что педофил совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 2011 года рождения.

Полицейские уже задержали преступника и возбудили в отношении него уголовное дело.

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