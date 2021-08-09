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Понедельник, 9 августа, 2021
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В Тульской области пенсионер зверски убил двухлетнюю девочку из-за «обидных слов»

Никита Брыкин
В Тульской области пенсионер зверски убил двухлетнюю девочку из-за «обидных слов»
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Правоохранители задержали 69-летнего жителя села Панарино, который подозревается в зверском убийстве двухлетней девочки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 8 августа. По предварительной версии, пьяный злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнюю женщину, которая несла на руках двухлетнюю дочь.

Выяснилось, что местная жительница шла мимо дома предполагаемого убийцы вместе с детьми, которые сказали в адрес пенсионера «обидные слова». В итоге он выстрелил в спину женщине, которая в итоге попала в больницу.

Также пуля попала в голову ее дочери, которая скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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