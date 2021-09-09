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Четверг, 9 сентября, 2021
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В Туле пассажиры не пустили в автобус девушку-инвалида

Кристина Белова
В Туле пассажиры не пустили в автобус девушку-инвалида

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В Туле на маршруте №18 пассажиры отказались освободить площадку для посадки девушки-инвалида, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в источнике, водитель автобуса попросил пассажиров освободить центральную площадку, где располагалось необходимое оборудование, однако те проигнорировали его просьбу и остались стоять на месте. В результате девушка не смогла попасть в транспорт. 

В транспортной компании пояснили, что водитель не выполнил посадку маломобильного гражданина, чтобы не вступать в конфликт с находящимися в салоне людьми.

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