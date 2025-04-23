В трех районах Рязани начинают строительство школ

Работы по сокращению второй смены и дефицита учебных мест продолжаются в Рязанской области. Разработана проектно-сметная документация и начинается строительство новых школ в микрорайонах города, где данная проблема стоит наиболее остро: ДПР-7,7А, Мервино.

В системе общего образования уделяется значительное внимание повышению качества образования. Одним из механизмов обеспечения высоких образовательных результатов является внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. В сентябре 2024 года обновленные ФГОС внедрены во всех классах в 100% школ города.

Количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» I степени, составило 227 чел. (9,99 %), медаль II степени – 141 чел. (6,21 %). Число медалистов в 2024 году увеличилось на 6,82% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году выпускники 11 классов показали на ЕГЭ 25 стобалльных результатов, что на 0,54 % больше значения 2023 года.

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В минувшем году 21 школа стала участниками инновационных площадок различного уровня, что на 30% выше, чем в 2023 году. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на базе гимназии №5, школ №№55, 63, 64, 69, 71, 76 в сентябре 2024 года открыты кабинеты для проведения занятий по разработке, созданию и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Занятия по программам дополнительного образования по данному направлению посещают порядка 500 обучающихся. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сентябре 2024 года на базе МБОУ «Школа №63» и МБОУ «Школа №65» созданы школьные технопарки «Кванториум».

Предусмотрены меры социальной поддержки для молодых педагогов. Это и первоочередное право при приеме детей педагогических работников в дошкольные образовательные учреждения, и применение повышающих коэффициентов к должностному окладу молодым специалистам дошкольных и общеобразовательных учреждений. Кроме того, для советников директоров, педагогов, имеющих квалификацию педагог-наставник или педагог-методист, предусмотрены дополнительные надбавки и доплаты. Работникам образовательных учреждений также предоставляется муниципальное жилье на период исполнения обязательств по трудовому договору.

По итогам 2024 года укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическим составом составляет 100 %. Учебный процесс проводится в полном объеме.

В целях совершенствования материально-технической базы учреждений в 2024 году на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях города Рязани направлено 493,2 млн. руб. Ремонтные работы проведены в 128 учреждениях.

К началу нового учебного года в бывшем здании гимназии №5 на ул. Гагарина (сейчас школа №3) и школе №34 по результатам капитального ремонта заменены инженерные сети и системы жизнеобеспечения зданий. Всего на приобретение оборудования израсходовано 17,9 млн. руб. Также на данных объектах капитального ремонта выполнены работы по благоустройству территорий за счет средств бюджета города Рязани на общую сумму 21,5 млн. руб.

В 2025 году работа по приоритетным направлениям в сфере образования будет продолжена.