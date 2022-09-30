В ТРЦ «М5 Молл» в Рязани заработает мобильная медицинская площадка

Проверить основные показатели здоровья, получить необходимые рекомендации врачей в Рязани теперь можно будет в ТРЦ «М5 Молл». Здесь начнёт работу мобильная медицинская площадка, организованная совместно с региональным Центром медицинской профилактики.

Молловская площадка будет работать два раза в месяц. Первый рабочий день — 28 октября — приурочен ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Здесь все желающие смогут пройти компьютерный скрининг сердца с помощью современного аппарата «Кардиовизор-6С», исследования дыхательной системы, а также измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать свой индекс массы тела, жизненную ёмкость и биологический возраст лёгких, насыщение крови кислородом.

По завершению обследования выдаётся «Паспорт здоровья» с оценкой состояния здоровья пациента и необходимыми рекомендациями по здоровому образу жизни. Все исследования бесплатные, — при посещении мобильной площадки необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

График работы медицинской площадки «М5 Молл»: 28 октября (пятница), 14 ноября (понедельник), 17 ноября (четверг), 1 декабря (четверг), 12 декабря (понедельник). Время: с 14:00 до 16:00. Место работы: атриум около входа № 3.