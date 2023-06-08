В Торговом городке Рязани пройдёт Фестиваль локальных брендов

9 и 10 июня в рязанском Торговом городке состоится первое мероприятие в возрождённой «рязанской ВДНХ» – Фестиваль локальных брендов.

9 июня:

С 17 до 21 часа – магазин локальных брендов

С 17 до 22 часов – кафетерий с рязанскими блюдами

С 18 до 19 часов – лекторий «Туристические мифы о Рязани», спикер – Анна Плетнёва (требуется регистрация)

10 июня:

С 14 до 21 часа – магазин локальных брендов

С 14 до 20 часов – мастер-классы по декоративно-прикладному искусству

С 17 до 18 часов – лекторий «Рязанские бренды 18-19 веков», спикер – Кира Карпакова (требуется регистрация)

С 18 до 19 часов – лекторий «Создание локальных брендов и продуктов», спикер – Юлия Конева (требуется регистрация)

С 19 до 20 часов – интеллектуальная игра по народным художественным промыслам. Участие может принять команда от 4 человек (оставить заявку).

Возрастное ограничение 6+