В Тюменской области мужчины похитили семиклассницу, чтобы выдать ее замуж

Двое мужчин похитили семиклассницу в селе Княжево Тюменского района, чтобы насильно выдать ее замуж, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне злоумышленники подкараулили 13-летнюю девочку возле школы, затолкали в иномарку Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Директор вызвала полицию.

Подруги рассказали, что девочка познакомилась в соцсетях с парнем, который начал следить за ней.

«Школьница плакала от страха и просила подруг провожать ее домой после уроков», — говорится в посте. Реклама

По предварительной информации, похитители — члены цыганской диаспоры, которые хотят выдать ребенка замуж. Ее разыскивают.