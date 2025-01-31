В Тюменской области мужчины похитили семиклассницу, чтобы выдать ее замуж

Двое мужчин похитили семиклассницу в селе Княжево Тюменского района, чтобы насильно выдать ее замуж, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне злоумышленники подкараулили 13-летнюю девочку возле школы, затолкали в иномарку Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Директор вызвала полицию.
Подруги рассказали, что девочка познакомилась в соцсетях с парнем, который начал следить за ней.
По предварительной информации, похитители — члены цыганской диаспоры, которые хотят выдать ребенка замуж. Ее разыскивают.