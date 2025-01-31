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Происшествия

В Тюменской области мужчины похитили семиклассницу, чтобы выдать ее замуж

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Двое мужчин похитили семиклассницу в селе Княжево Тюменского района, чтобы насильно выдать ее замуж, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне злоумышленники подкараулили 13-летнюю девочку возле школы, затолкали в иномарку Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Директор вызвала полицию.

Подруги рассказали, что девочка познакомилась в соцсетях с парнем, который начал следить за ней.

«Школьница плакала от страха и просила подруг провожать ее домой после уроков», — говорится в посте.

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По предварительной информации, похитители — члены цыганской диаспоры, которые хотят выдать ребенка замуж. Ее разыскивают.

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© Информационное агентство 7info

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