В телефоне погибшего украинского боевика нашли странные стримы из Курской области

В смартфоне погибшего украинского боевика 103 ТРО нашли странные стримы из Курской области, пишет «Украина.ру».
На обнародованных кадрах военный пел, танцевал, прыгал на месте и ломал вещи в домах местных жителей. За это ему переводили донаты, а сам боевик выполнял задания подписчиков в TikTok.
Телеграм-канал издания опубликовал одно из «безобидных» видео с его участием.
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В основном ему платили за подобное «творчество» по 10-50 гривен.
Издание предположило, что на телефоне военного могут быть видео зверств, которые творили ВСУ в российском регионе.