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Пятница, 30 апреля, 2021
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В Татарстане стая собак напала на 11-летнего мальчика

Елена Лобанова
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В Татарстане собаки напали на 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Следователи считают, что это могло произойти из-за того, что ответственные лица не исполняли свои обязанности. Речь идет об исполнительном комитет Осиновского сельского поселения и главном управлении ветеринарии. Они нарушили законодательство в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.   

По факту произошедшего возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

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