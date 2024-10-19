В Тамбовской области спасатели работают на месте обрушения пятиэтажного дома после взрыва газа

В городе Кирсанове Тамбовской области спасательные подразделения МЧС России ликвидируют последствия обрушения части пятиэтажного дома на улице Коммунистической. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.

Обрушение произошло вследствие утечки бытового газа, что привело к пожару на площади 150 квадратных метров. Серьёзно пострадали 4-й и 5-й этажи здания.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли. Спасено пятеро жильцов. На месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники.

С жильцами пострадавшего дома работают психологи МЧС, для них организован пункт временного размещения, рассчитанный на 60 человек.

Обстоятельства происшествия и дальнейшая информация уточняются.