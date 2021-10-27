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Среда, 27 октября, 2021
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В Тамбовской области отчим зарезал пасынка во время драки

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Тамбовской области

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В селе Новобогоявленское Первомайского района Тамбовской области задержан 66-летний мужчина, который подозревается в убийстве своего 42-летнего пасынка. Об этом сообщает СК по региону. 

По данным правоохранителей, вечером 26 октября мужчины распивали алкогольные напитки в доме на улице Первомайской. В один момент между ними завязалась ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта отчим ударил пасынка кухонным ножом в область груди. 

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении злоумышленника полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

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