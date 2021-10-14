В Свердловской области из-за смога полностью перекрыли федеральную трассу «Екатеринбург-Курган»

В Свердловской области из-за смога от тлеющих торфяников полностью перекрыли федеральную автодорогу «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В ведомстве уточняют, что объездных путей нет. Движение транспорта полностью перекрыто с 69-й по 77-й километр трассы.

Из-за сильного смога также оказался недоступен участок со 122 по 130 километр автодороги. Объездной путь здесь проложили через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский.

На въезде в Екатеринбург сейчас образовалась пробка из-за плохой видимости.