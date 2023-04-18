В субботы 22 и 29 апреля налоговые инспекции Рязанской области будут работать в особом режиме

Меньше двух недель остается до окончания срока своевременного представления декларации о налогооблагаемых доходах за 2022 год, – напоминает пресс-служба УФНС России по Рязанской области.

Рязанцам, получившим в прошлом году определенные виды доходов, следует поторопиться, чтобы своевременно — не позднее 2 мая — успеть подать декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства.

Отчитаться о полученных доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, например, продал транспортное средство или недвижимость, бывшие у него в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет), получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл денежную сумму в лотерею или сдавал имущество в аренду.

Заполнить декларацию формы 3-НДФЛ в режиме онлайн и направить в инспекцию позволяет интерактивный сервис налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Подключиться к сервису можно в том числе с помощью учетной записи портала Госуслуг.

За непредставление декларации или представление с нарушением срока законодательством предусмотрены серьезные штрафные санкции.

Прием налогоплательщиков – физических лиц по вопросу представления деклараций формы 3-НДФЛ в налоговых органах Рязанской области будет также осуществляться в выходные дни:

22 апреля 2023 (суббота) с 10 до 15 часов;

29 апреля 2022 (суббота) с 10 до 15 часов.

Подробная информация о декларировании доходов доступна в разделе «Декларационная кампания 2023».