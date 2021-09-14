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Вторник, 14 сентября, 2021
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В Ставропольском крае из детского сада вывезли 57 детей с приступами кашля

Александр Ильин
В Ставропольском крае из детского сада вывезли 57 детей с приступами кашля

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В городе Минеральные Воды Ставропольского края из детского сада «Звёздочка» эвакуировали 57 детей и 14 взрослых, у которых появился кашель и приступ удушья. Об этом сообщает КП

По информации ведомства, инцидент произошёл на первом этаже здания. После обследования помещений сотрудники аварийной службы не выявили явных причин произошедшего, источников угарного газа также не были обнаружено.

На данный момент с детьми и взрослыми всё в порядке, жалоб на здоровье у них нет. Подробности ЧП продолжают выяснять правоохранители.   

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