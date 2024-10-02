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В Старожиловском районе оштрафовали виновницу пожара на площади 4,5 гектара

Автор: Алексей Самохин

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Фото: ИД «Пресса»

Виновницу пожара на 4,5 гектара в Рязанской области оштрафовали на крупную сумму.

В деревне Мелекшино Старожиловского района Рязанской области произошёл пожар, охвативший территорию в 4,5 гектара. Инцидент случился 29 сентября на участке между улицами Центральная и Школьная, сообщает сайт ИД «Пресса».

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть № 45 в 12:00. К ликвидации огня оперативно приступили добровольные пожарные команды различных организаций, прибыли сотрудники пожарной части № 45. В итоге пожар удалось локализовать в 12:35 и полностью ликвидировать в 14:45. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

По данным надзорных органов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Установлено, что местная жительница решила сжечь мусор и ботву рядом со своим огородом, что привело к возгоранию сухого бурьяна. Огонь перекинулся на большую территорию и приблизился к жилым домам, но благодаря оперативным действиям добровольцев и пожарных удалось предотвратить его распространение на строения.

Виновницу пожара привлекли к административной ответственности. В соответствии с частью второй статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории Рязанской области, ей назначен штраф. Сумма взыскания не уточняется.

Начальник пожарно-спасательного гарнизона Старожиловского района Виктор Бирюков призвал жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать мусор в ветреную и сухую погоду. Он напомнил, что нарушение этих требований может повлечь серьёзные последствия, вплоть до уголовного преследования и лишения свободы.

Особый противопожарный режим на территории Рязанской области действует в настоящее время. Он направлен на предотвращение пожаров и минимизацию их последствий.

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