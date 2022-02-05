В Старожилове женщина украла сбережения у бывшего мужа

В посёлке Старожилово Рязанской области 47-летняя местная жительница подозревается в краже сбережений из квартиры 49-летнего экс-супруга, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, злоумышленница взломала окно его жилища и, зная привычки бывшего мужа, нашла тайник с деньгами.

Похищенные средства женщина начала тратить на дорогой алкоголь и продукты питания, что вызвало подозрение у полицейских. Вскоре её причастность к преступлению подтвердилась.

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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.