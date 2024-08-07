В Старожилове пожарные спасли от огня историческое здание усадебного комплекса конезавода

В Старожилове 6 августа потушили пожар в нежилом кирпичном здании усадебного комплекса конезавода. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Около 17.00 местная жительница увидела, как горит крыша старинного здания и вызвала пожарных. Сотрудники МЧС обнаружили, что в разных местах под стропилами крыши горят матрасы. Очаг возгорания локализовали, вытащили матрасы на улицу и пролили чердак, чтобы предотвратить повторное возгорание. Полностью огонь потушили уже в 17.21. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Выяснилось, что горел нежилой аварийный дом № 5 на улице Конезаводской 1876 года постройки. Его общая площадь составляет 700 кв. м.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причину и ущерб поврежденной крыши устанавливают специалисты. Одна из версий – поджог.