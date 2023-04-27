В Спасском районе проведут экскурсии по городищу Старая Рязань

В ближайшие выходные дни для рязанцев и гостей города Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник проведёт обзорную экскурсию по городищу Старая Рязань — «Древняя столица Рязанской земли».

Старорязанское городище – широкое ровное поле в окружении величественных валов – раскинулось на обрывистом правом берегу Оки напротив Спасска-Рязанского в 65 километрах к юго-востоку от современной Рязани.

Древний город Рязань в XII-XIII веках был столицей Рязанского княжества. Небольшая русская крепость на высоком мысу при впадении речки Серебрянки в Оку в ходе княжеской колонизации в XII веке стала одним из крупнейших экономических, политических и культурных центров Древней Руси.

Проведёт экскурсию заведующая сектором изучения и музеефикации городища Старая Рязань Елена Владимировна Буланкина.

Купить билет можно на сайте Рязанского заповедника.

Сеансы состоятся 29 и 30 апреля, а также 1 мая в 12 и 14 часов. Экскурсия длится 2 часа.

Стоимость экскурсии – 250 рублей с человека.

Как добраться: Спасский район, Рязанская область, Россия. На личном транспорте на юг от Рязани по автодороге М-5 «Урал», после села Кирицы и села Сушки налево на Спасск-Рязанский до городища Старая Рязань (18 км).

Справки по телефону (4912) 21-59-40 (касса).

Возрастное ограничение 6+