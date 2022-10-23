Воскресенье, 23 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым

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Фото из группы «Спасские вести» ВКонтакте

22 октября в селе Ижевское похоронили Артура Нерсесова, геройски погибшего на Донбассе. Об этом сообщают «Спасские вести».

Выпускнику военного училища было 48 лет. Артур Рубенович служил в силовых структурах в Киргизии, 20 лет назад переехал с семьёй в Россию, где работал на гражданских должностях. Последние годы он жил вместе с мамой в селе Ижевское.

В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым
В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым
В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым
В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым

Артур Нерсесов участвовал в СВО на Украине в составе частной военной компании. За храбрость, проявленную в боях, он получил награды. Военнослужащий геройски погиб 28 сентября в боях за город Артёмовск в Донецкой народной республике.

В Казанском храме состоялось отпевание Артура Нерсесова, затем прошла церемония прощания с героем. Похоронили Артура Рубеновича с воинскими почестями на Красноульском кладбище.

В памяти родных и друзей Артур Нерсесов останется навсегда как добрый, жизнерадостный, справедливый и честный человек.

Скорбит по погибшему весь Спасский район, – отмечается в публикации.

В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым
В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым
В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым
В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым
В Спасском районе простились с погибшим в ДНР Артуром Нерсесовым

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