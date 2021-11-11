В Спасском районе пожилой мужчина украл сбережения у 21-летней знакомой

В деревне Агламазово Спасского района Рязанской области полиция задержала 60-летнего местного жителя, который подозревается в краже со взломом из дома 21-летней девушки. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, мужчина нередко помогал знакомой по хозяйству, за достойную плату он исправно выполнял её поручения.

В один день, когда девушка отлучилась, злоумышленник пробрался через разбитое окно в дом и, осмотрев мебель, украл сбережения хозяйки — 50 тысяч рублей. Эти деньги мужчина начал тратить на алкоголь.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.