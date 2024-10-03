В Спасском районе пожарные ликвидируют ландшафтные и лесные пожары. Утром 3 октября, по сообщению оперативного штаба района, возгорания локализованы.

На сегодняшний день в Спасском районе потушили три очага возгорания у населенных пунктов Троица, Красный Яр, Огородниково. Отмечается, что огонь к домам не подобрался. А на ландшафтных пожарах у населенных пунктов Деревенское, Выселки и Иванково пока ведется окарауливание, сотрудники МЧС занимаются проливкой территории возгорания.

Что касается тушения лесного пожара в Ижевском, то в нем участвовали 107 человек и 32 единицы техники. С огнем боролись на площади 361 гектар.