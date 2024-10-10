Четверг, 10 октября, 2024

В Спасском районе отменили режим ЧС

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/spasskiiraion

В Спасском районе удалось стабилизировать ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

ИД «Пресса» сообщает, что в связи с этим в районе отменили режим ЧС, который действовал с 29 сентября. Однако все еще сохраняется необходимость в мониторинге и окарауливании участков тления торфяных пятен в районе населенных пунктов Новики и Деревенское. В лесах Спасского района продолжаться патрулирования кромки лесного пожара .

С 10 октября в Спасском районе действует режим»Повышенная готовность».

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