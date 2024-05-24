В Солотче поймали подростка на спортбайке

Совместное патрулирование сотрудников ДПС и инспекторов по делам несовершеннолетних привело к обнаружению очередного случая, когда 15-летний подросток управлял мотоциклом в нарушение закона. Это произошло на улице Владимирской в поселке Солотча.

Важно отметить, что спортивные мотоциклы предназначены исключительно для использования на специально оборудованных площадках, передвижение на них на дорогах общего пользования запрещено.

В связи с инцидентом составлены административные протоколы в отношении родителей нарушителя. Согласно части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, за предоставление управления транспортным средством лицу, которое не имеет права на управление или было лишено такого права, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.