В Сочи обсудили ключевые направления развития дорожного хозяйства

В Сочи под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова прошла научно-практическая конференция «Нацпроект „Безопасные качественные дороги“ — путь к созданию комфортной среды: Успехи. Вызовы. Перспективы». В мероприятии приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора и подведомственных организаций, Счётной палаты РФ, Федерального казначейства, ассоциаций «АДР» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», Г «Автодор», ФАУ «РОСДОРНИИ», ГИБДД и региональных проектных офисов. Рязанскую область в режиме КС представили заместитель председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленицкий и министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.

Главной темой обсуждения заявлялась реализация дорожного нацпроекта в регионах, а также его роль в формировании опорной сети автотрасс, которая призвана создать дорожный каркас транспортной системы России.

В опорную сеть включены все федеральные, а также отдельные региональные трассы, отобранные на основе транспортно-географических критериев, показателей востребованности и социальной значимости, стратегии пространственного развития страны, приоритетов развития иных видов транспорта. Перечни автодорог опорной сети уже сформированы во всех субъектах страны.

«При формировании опорной сети сделан акцент на достижение показателей федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ национального проекта „Безопасные качественные дороги“ и их расширение на всю опорную сеть», — отметил Игорь Костюченко.

В этом году объем федерального финансирования на реализацию мероприятий федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» составляет 107 млрд 700 млн рублей. Работы ведутся на 6 350 объектах, из которых 6 025 введут в эксплуатацию в этом году. В нормативное состояние приведут 16,5 тыс. км, построят и реконструируют ряд капиталоёмких объектов общей протяжённостью почти 150 км.

«На сегодняшний день объем выполненных строительно-монтажных работ составляет уже 83%, кассовое исполнение — 71%», — подчеркнул Игорь Костюченко.

О ходе реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области рассказали заместитель председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленицкий и министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.

«Я не преувеличу, если скажу, что благодаря нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ в Рязанской области проходят самые масштабные дорожные работы за последние десятилетия. Безусловно, для нас это ― серьёзный вызов, и губернатор поручил нам делать все, чтобы оправдать ожидания людей», — отметил Евгений Беленицкий.

«По поручению Николая Любимова особое внимание уделяется качеству проведённых ремонтов — на объектах нацпроекта, организован многоступенчатый контроль за проведением работ, принять участие в котором мы приглашаем общественников.

Сейчас формируется опорная сеть автодорог, и часть объектов нацпроекта войдут в её состав. Поэтому особенно важно, чтобы эти трассы были современными, безопасными и качественными», — сообщил Вадим Решетник.

В ходе научно-практической конференции региональные дорожники могли задать интересующие их вопросы, поделиться опытом реализации нацпроекта в своих регионах. «Мы рассмотрели промежуточные итоги исполнения нацпроекта, наметили те мероприятия и те ресурсы, которые необходимо дополнительно мобилизовать для того, чтобы выйти на финишную прямую этих проектов с твёрдой уверенностью, что мы достигнем самого главного результата и цели нацпроекта, ― это повышение благосостояния наших граждан», — резюмировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.