-2.9 C
Рязань
Среда, 8 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Смоленской области больная коронавирусом женщина умерла во время родов

powder

Жительница Смоленской области, ранее заболевшая коронавирусом, умерла во время родов, пишет портал «О чем говорит Смоленск».

Подруга уточнила, что причиной смерти женщины стал именно COVID-19. Выяснилось, что она заболела на восьмом месяце беременности. Пациентку положили в больницу после третьего вызова скорой.

Женщина попала в Смоленский перинатальный центр после того, как рентген показал наличие у нее поражения легких.

«Врачам пришлось делать экстренное кесарево, чтобы спасти ребенка. Мальчика назвали Марк. Он здоров и с ним все хорошо. Но, к сожалению, у него больше нет мамы», – рассказала подруга.

Реклама

Она отметила, что медицинская помощь помогла ребенку появиться на свет живым.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,844ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img