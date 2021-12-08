В Смоленской области больная коронавирусом женщина умерла во время родов

Жительница Смоленской области, ранее заболевшая коронавирусом, умерла во время родов, пишет портал «О чем говорит Смоленск».

Подруга уточнила, что причиной смерти женщины стал именно COVID-19. Выяснилось, что она заболела на восьмом месяце беременности. Пациентку положили в больницу после третьего вызова скорой.

Женщина попала в Смоленский перинатальный центр после того, как рентген показал наличие у нее поражения легких.

«Врачам пришлось делать экстренное кесарево, чтобы спасти ребенка. Мальчика назвали Марк. Он здоров и с ним все хорошо. Но, к сожалению, у него больше нет мамы», – рассказала подруга.

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Она отметила, что медицинская помощь помогла ребенку появиться на свет живым.