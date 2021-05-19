В Смоленске осудят маньяка, чья жертва замерзла насмерть в лесу после изнасилования

В Смоленске завершили расследование уголовного дела против маньяка, который убил одну женщину и напал на другую. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
Первое преступление 34-летний мужчина совершил 28 февраля 2020 года. Вечером того дня он встретил на остановке на улице Кашена пьяную женщину. Он предложил ей провести время с алкоголем в его квартире. Жертва согласилась и поехала с новым знакомым в общественном транспорте якобы к нему домой.
В результате пострадавшая скончалась от переохлаждения. Экспертиза обнаружила в крови жертвы этиловый спирт. Его концентрация соответствовала сильной степени опьянения. Труп женщины обнаружили на следующий день местные жители.
Подозреваемого же удалось задержать в ноябре 2020 года. Тогда он пытался совершить аналогичное преступление против другой женщины. Однако та незамедлительно обратилась в полицию. Злоумышленника задержали по «горячим следам».
По факту произошедшего на местного жители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.