В Скопинском районе записали спасение мужчины из колодца на видео

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В пятницу, 6 августа, в Скопинском районе спасли мужчину, который упал в колодец. Очевидцы записали все на видео, сообщает ИД «Пресса».

Все произошло на улице Кирова в селе Шелемишево. Мужчина около 40 лет остановился возле колодца, чтобы попить воды. Он отодвинул деревянную крышку и заглянул вглубь.

— Мне очень хотелось пить, а ведра не было. Я нагнулся, не удержался и упал вниз. В тот момент на улице никого не было, и никто не видел произошедшее. Тогда я зацепился руками за цепи и стал звать на помощь, — рассказал пострадавший.

По его словам, из-за этого он разбил руки и правое плечо. Колодец использовали для полива огородов, поэтому помощь пришла не скоро. Местные жители уверяют, что никогда бы не подумали, что кто-то захочет из него попить.

Примерно через два часа женщина вышла из близлежащего дома и услышала странные звуки. К месту происшествия прибежали соседи. Двое мужчин быстро спустили вниз на веревках лестницу.

Когда пострадавшего вытащили, он отказался от медицинской помощи и пошел домой.