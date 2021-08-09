В Скопинском районе записали спасение мужчины из колодца на видео

В пятницу, 6 августа, в Скопинском районе спасли мужчину, который упал в колодец. Очевидцы записали все на видео, сообщает ИД «Пресса».
Все произошло на улице Кирова в селе Шелемишево. Мужчина около 40 лет остановился возле колодца, чтобы попить воды. Он отодвинул деревянную крышку и заглянул вглубь.
По его словам, из-за этого он разбил руки и правое плечо. Колодец использовали для полива огородов, поэтому помощь пришла не скоро. Местные жители уверяют, что никогда бы не подумали, что кто-то захочет из него попить.
Примерно через два часа женщина вышла из близлежащего дома и услышала странные звуки. К месту происшествия прибежали соседи. Двое мужчин быстро спустили вниз на веревках лестницу.
Когда пострадавшего вытащили, он отказался от медицинской помощи и пошел домой.