В Скопинском районе строят артезианскую скважину

На выезде из села Вослебово Скопинского района идёт строительство артезианской скважины мощностью 25 кубометров в час с установкой водонапорной башни. Стоимость проекта — 9 млн рублей.

Заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Бобков отметил, что несмотря на наличие трёх скважин в Вослебово летом жители села жаловались на нехватку воды.

Юрий Бобков: «Было принято решение о строительстве новой артезианской скважины, что решило бы сразу несколько проблем. Мы смогли бы обеспечить в полном объёме водой и вослебовцев, и в дальнейшем многодетных семей, которые построят дома на выделенных им здесь же участках, а также запитать дома рабочих свиноводческого комплекса – нашего инвестора. Мероприятие стало возможным благодаря участию в программе министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области «Комплексное развитие сельских территорий»

Подрядчик ООО «Бурводстрой» уже приступил к работам. Подготовлена площадка под бурение артезианской скважины, одновременно бригада копает траншею и прокладывает водопровод. Работает специализированная техника, завезён материал. Рабочие заверяют, что к лету будут завершены работы и объект будет сдан в срок.