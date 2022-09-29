В Скопинском районе проходит патриотическая акция «Посылка солдату»

На протяжении нескольких дней в Скопинском районе в рамках социально-патриотической акции «Посылка солдату» учащиеся школ, воспитанники детских садов, родители, сотрудники организаций и учреждений, предприниматели и все неравнодушные жители приносили вещи для солдат, которые несут службу на территории проведения СВО. Действия данного характера призваны поддержать наших защитников Отечества в их нелёгкой службе вдали от дома. Это ещё одна возможность выразить им моральное содействие и сказать, что вместе мы едины.

«Жители Скопинского района не первый раз принимают участие в данной акции. Но, пожалуй, никогда не было такого сплочения, как в этот раз. Собирали продукты питания, средства личной гигиены, тёплые вещи – словом, всё необходимое, что может пригодиться там на передовой. Кроме того, ребята вложили в эти посылки свои рисунки и письма со словами поддержки и верой в то, что мы победим», – говорит директор Центра внешкольной работы Скопинского района Ольга Филатова.

Уже сегодня посылки будут доставлены в областной центр, а затем — в места назначения.