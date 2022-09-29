В Скопинском районе проходит патриотическая акция «Посылка солдату»

На протяжении нескольких дней в Скопинском районе в рамках социально-патриотической акции «Посылка солдату» учащиеся школ, воспитанники детских садов, родители, сотрудники организаций и учреждений, предприниматели и все неравнодушные жители приносили вещи для солдат, которые несут службу на территории проведения СВО. Действия данного характера призваны поддержать наших защитников Отечества в их нелёгкой службе вдали от дома. Это ещё одна возможность выразить им моральное содействие и сказать, что вместе мы едины.
Уже сегодня посылки будут доставлены в областной центр, а затем — в места назначения.