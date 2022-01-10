В Скопинском районе коммунальные службы очищают дороги от снега

2022 год ворвался в нашу жизнь стремительно со снегом, метелями, снежными заносами и огромными сугробами. Почти все новогодние каникулы, когда вся страна отдыхала, дорожные службы работали в аварийном режиме, непрерывно контролируя состояние улично-дорожной сети.
Очисткой дорог в районе занимаются несколько дорожных служб. Работник ООО «Спецстроймеханизация» Владимир Саломатин рассказал о работе в такие сложные зимние периоды.
Заведующий отделением станции скорой помощи ГБУ РО «Скопинский ММЦ» Евгений Никонов подчеркнул, что, не смотря на обильные осадки, никаких нареканий к дорожным службам нет, и экипажи скорой помощи приезжают к больным своевременно.