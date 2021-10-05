В Скопине пьяный муж пытался задушить супругу

В Скопине Рязанской области 30-летний нетрезвый мужчина угрожал задушить подушкой свою жену. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В полицию обратилась 30-летняя местная жительница, которая заявила, что её супруг хочет расправиться с ней.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина распивал в доме спиртное. Когда закончилась последняя бутылка, он начал требовать у жены денег на новую. Та отказала ему, и между семейной парой вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина угрожал задушить женщину подушкой.

Полиция возбудила в отношении дебошира уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).