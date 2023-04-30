В школе №41 Рязани ученик терроризирует класс и учителей

В рязанской школе №41 хулиган терроризирует целый класс и учителей. Отчаянный пост публикует группа Типичная Рязань ВКонтакте.
Родители учеников 4б класса просят помочь в сложной ситуации. В начале учебного года в класс пришёл мальчик, который срывает уроки, хамит и нецензурно обзывает учителя и родителей одноклассников. Уже не раз происходили драки, в которых школьники получали травмы.
Родители пострадавших учеников писали заявления на хулигана с просьбой принять меры в разные инстанции, но безрезультатно.
Отчислить хулигана не получается: по словам директора учебного заведения, каждый имеет право на образование.
Отмечается, что ученик дерзко ведёт себя даже в присутствии завуча и директора. Классный руководитель из-за хулигана отказалась вести 4б класс.
В мэрии Рязани сообщили, что ситуацию контролирует администрация школы, действуя в соответствии с законом. В комментарии сказано, что работают также внешкольные психолого-педагогические службы и специалисты правоохранительных органов.
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