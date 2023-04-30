В школе №41 Рязани ученик терроризирует класс и учителей

В рязанской школе №41 хулиган терроризирует целый класс и учителей. Отчаянный пост публикует группа Типичная Рязань ВКонтакте.

Родители учеников 4б класса просят помочь в сложной ситуации. В начале учебного года в класс пришёл мальчик, который срывает уроки, хамит и нецензурно обзывает учителя и родителей одноклассников. Уже не раз происходили драки, в которых школьники получали травмы.

Родители пострадавших учеников писали заявления на хулигана с просьбой принять меры в разные инстанции, но безрезультатно.

«Контроля над этой семьёй нет абсолютно никакого. С мамой ученика разговаривать не получается. На собрание она не ходит, трубки не берёт, а если и берёт, то ответ один: мой ребёнок такого сделать не мог, он не такой», – говорится в публикации.

Отчислить хулигана не получается: по словам директора учебного заведения, каждый имеет право на образование.

Отмечается, что ученик дерзко ведёт себя даже в присутствии завуча и директора. Классный руководитель из-за хулигана отказалась вести 4б класс.

«Все учителя знают этого ученика и на следующий год нас просто не возьмёт ни один учитель. Дети не хотят идти в школу из-за него. Родители боятся за здоровье своих детей, отпуская их в школу, потому что не знают, что может произойти на уроке или перемене», – пишет автор сообщения.

В мэрии Рязани сообщили, что ситуацию контролирует администрация школы, действуя в соответствии с законом. В комментарии сказано, что работают также внешкольные психолого-педагогические службы и специалисты правоохранительных органов.

«Администрация школы находится в тесном контакте с родителями учеников. Дополнительно родители могут обратиться в комиссию по урегулированию конфликтных ситуаций, которая действует в школе», – ответили в мэрии Рязани.