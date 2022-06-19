В Шиловском районе задержан подозреваемый в краже самовара

Преступление произошло в деревне Ибредь, – сообщает МВД. Оперативники угрозыска нашли и задержали злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о краже.

59-летняя местная жительница сообщила полиции, что из надворной постройки исчез самовар. Преступник перепилил дужку навесного замка на двери постройки.

Жители деревни, опрошенные полицейскими, рассказали, что накануне ночью видели на улице человека со странной фигурой – большим горбом на спине. Очевидно, так выглядела транспортировка украденного. Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 37-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.