Понедельник, 19 августа, 2024

В Шиловском районе провели фестиваль «Слава Добрыни» с богатырским размахом

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Рязанской областной Думы

XIII историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» прошел 17 августа в Шиловском районе Рязанской области. Яркое событие собрало жителей и гостей региона, чтобы почтить память прославленного богатыря Добрыни Никитича, который, по преданию, родился на Рязанской земле.

Гостей фестиваля ждала насыщенная программа: театрализованные представления, мастер-классы по народным ремеслам, выставки, ярмарка с угощениями, детская площадка «Как бывало в старину». Свои умения продемонстрировали мастера из Рязанской, Владимирской и Московской областей.

Впервые в рамках фестиваля прошел богатырский забег «Слава Добрыни Трейл». Участники соревновались в беге на разные дистанции, проявив силу, выносливость и волю к победе.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что  «Слава Добрыни» стала знаковым событием для региона и ярким примером сохранения исторической памяти и богатых культурных традиций.

«Отрадно, что фестиваль стал визитной карточкой Шиловского района, завоевал признание как профессионалов, так и всех любителей истории, русских народных промыслов. Такие события объединяют людей, дают возможность погрузиться в эпоху, помогают осознавать себя частью великого народа. Только ощущая сопричастность к родной земле, можно уверенно смотреть в будущее!», — отметил он.

В Шиловском районе провели фестиваль «Слава Добрыни» с богатырским размахом
В Шиловском районе провели фестиваль «Слава Добрыни» с богатырским размахом
В Шиловском районе провели фестиваль «Слава Добрыни» с богатырским размахом
В Шиловском районе провели фестиваль «Слава Добрыни» с богатырским размахом

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