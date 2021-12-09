В Шиловском районе 22-летний рязанец угнал грузовик и попал в ДТП

В Шиловском районе Рязанской области полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в угоне грузового автомобиля у 50-летнего жителя села Красный Холм, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, рязанец, работавший на сельской пилораме, заметил незапертый грузовик и решил на нём показаться. Разъезжая по темноте, он съехал в кювет и повредил бровь.

Именно на эту ссадину пострадавший обратил внимание полицейских, когда случайно увидел молодого человека на улице. Злоумышленника задержали.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой грозит до 4 лет лишения свободы.