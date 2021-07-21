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Среда, 21 июля, 2021
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В Шахтах задержали мужчину за изнасилование 10-летней девочки

Никита Брыкин
В Шахтах задержали мужчину за изнасилование 10-летней девочки
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Полицейские задержали 40-летнего жителя города Шахты, который подозревается в изнасиловании десятилетней девочки, пишет портал «Donday».

Инцидент произошел днем 19 июля в Александровском парке. Сообщается, что злоумышленник воспользовался моментом, когда там не было прохожих.

Мужчина подбежал к школьнице и принялся угрожать ей расправой. После этого педофил отвел ребенка заброшенное здание, изнасиловал и скрылся. Шокированная девочка рассказала обо всем родителям, который обратились в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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