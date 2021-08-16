В Шацком районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы в ДТП на 367-м километре трассы М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась 14 августа в 12.05. 64-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» из Ульяновской области не пропустил «Ладу Ларгус» под управлением 39-летнего жителя Оренбургской области. «Лада» перевернулась.
Госпитализирован 48-летний пассажир «Лады Ларгус». 37-летнему пассажиру, водителю иномарки и его 63-летней пассажирке оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.