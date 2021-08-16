29 C
Рязань
Понедельник, 16 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Шацком районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

7info
В Шацком районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
- Advertisement -

Четыре человека получили травмы в ДТП на 367-м километре трассы М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 14 августа в 12.05. 64-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» из Ульяновской области не пропустил «Ладу Ларгус» под управлением 39-летнего жителя Оренбургской области. «Лада» перевернулась.

Госпитализирован 48-летний пассажир «Лады Ларгус». 37-летнему пассажиру, водителю иномарки и его 63-летней пассажирке оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП уточняются.

В Шацком районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]