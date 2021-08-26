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Четверг, 26 августа, 2021
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В Шацком районе автомобиль отбросило на женщину с ребёнком

7info
В Шацком районе автомобиль отбросило на женщину с ребёнком

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В ДТП в Шацком районе пострадали женщина с ребёнком. На пешеходов отбросило автомобиль, попавший в ДТП, сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

В среду, 25 августа, в 19.30 на 354-м километре трассы М5 «Урал» 42-летний житель Шацкого района, управляя без прав автомобилем «Ауди S-4», врезался в барьерное ограждение. После этого иномарку отбросило на шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу 34-летнюю женщину с 3-летним ребёнком.

Мальчик госпитализирован, женщине оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

В Шацком районе автомобиль отбросило на женщину с ребёнком

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