В Шацком районе автомобиль отбросило на женщину с ребёнком

В ДТП в Шацком районе пострадали женщина с ребёнком. На пешеходов отбросило автомобиль, попавший в ДТП, сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

В среду, 25 августа, в 19.30 на 354-м километре трассы М5 «Урал» 42-летний житель Шацкого района, управляя без прав автомобилем «Ауди S-4», врезался в барьерное ограждение. После этого иномарку отбросило на шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу 34-летнюю женщину с 3-летним ребёнком.

Мальчик госпитализирован, женщине оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.