В Шацком районе на пожаре в жилом деревянном доме погибла женщина

В селе Лесное Конобеево Шацкого района сгорел деревянный дом. Жертвой пожара стала женщина 1957 года рождения. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во вторник, 3 января, в 5:01. Горел деревянный дом размером 6х12 метров с шиферной кровлей по деревянной обрешётке.

На тушении работали одна единица техники и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.