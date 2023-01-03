Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

В Шацком районе на пожаре в жилом деревянном доме погибла женщина

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В селе Лесное Конобеево Шацкого района сгорел деревянный дом. Жертвой пожара стала женщина 1957 года рождения. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во вторник, 3 января, в 5:01. Горел деревянный дом размером 6х12 метров с шиферной кровлей по деревянной обрешётке.

На тушении работали одна единица техники и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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