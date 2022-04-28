В Шацке загорелась фура после ДТП с пассажирским автобусом

В центре Шацка на улице Комсомольской загорелась фура после аварии с пассажирским микроавтобусом, сообщает Госавтоинспекция региона.

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Эвакуатор столкнулся с пассажирским автобусом «Газель Некст» под управлением 52-летнего водителя. Тот выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Ивеко Стралис». Случился пожар, который повредил прицеп.

На место происшествия выехали два пожарных расчёта. Огонь удалось быстро потушить.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автобуса. Мужчину доставили в районную больницу.