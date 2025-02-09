В Шацке почтили память Героя СССР Ивана Земнухова в День памяти юных героев-антифашистов

Участники Шацкого отделения «Молодая гвардия» почтили память Героя Советского Союза Ивана Земнухова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

8 февраля в России отмечается День памяти юных героев-антифашистов. В этот день в селе Ольхи юноши и девушки собрались у памятника Ивану Земнухову, чтобы вспомнить подвиг героя, возложить цветы к подножию памятника, почтить его память минутой молчания.

Иван Земнухов — наш земляк, Герой Советского Союза, один из организаторов и руководителей штаба антифашистской молодёжной организации «Молодая Гвардия». 7info реализует патриотический онлайн-проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс», посвящённый судьбе и подвигу уроженца Шацкого района. Наши журналисты собирают информацию о ключевых моментах жизни молодого героя, рассказывают о его подвиге. Вы можете увидеть людей, которые хранят память об Иване Земнухове в Рязанской области и на Донбассе. В наших публикациях вы посмотрите памятные места, связанные с судьбой Земнухова в Рязанской области, в Краснодоне и в Москве.

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