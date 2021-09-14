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Вторник, 14 сентября, 2021
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В Сети появилось видео задержания Забайкальской ОПГ

Александр Ильин
В Сети появилось видео задержания Забайкальской ОПГ
Фото: СК РФ

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В Забайкальском крае правоохранительные органы задержали 5-х участников местной ОПГ, которые обвиняются в совершении нескольких убийств и многочисленных разбоях. Видео с моментом задержания опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

Как сообщает следствие, группа осуществляла свою криминальную деятельность в 2001-2007 годах на территории Забайкальского края. Как их счету как минимум 12 преступлений, включая 7 убийств, нападение на предпринимателей, кража денег и оружия. 

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по нескольким статьям. 

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