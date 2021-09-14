В Сети появилось видео задержания Забайкальской ОПГ

В Забайкальском крае правоохранительные органы задержали 5-х участников местной ОПГ, которые обвиняются в совершении нескольких убийств и многочисленных разбоях. Видео с моментом задержания опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

Как сообщает следствие, группа осуществляла свою криминальную деятельность в 2001-2007 годах на территории Забайкальского края. Как их счету как минимум 12 преступлений, включая 7 убийств, нападение на предпринимателей, кража денег и оружия.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по нескольким статьям.