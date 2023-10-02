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В Семчине открыли новый детский сад «Тридевятое Царство»

7info

В понедельник, 2 октября, в микрорайоне Семчино открылся новый детский сад «Тридевятое Царство». Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Детсад рассчитан на 224 места. В церемонии открытия детского учреждения принимали участие вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, министр образования Ольга Щетинкина, заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева, депутаты.

Детский сад № 39 будет работать 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей. Набраны 10 групп, 2 из них — для воспитанников раннего возраста. Три группы, находящиеся на первом этаже, имеют отдельные входы.

— Долгожданное событие для жителей Семчина. Микрорайон активно развивается и растёт. Многим молодым семьям приходилось возить детей в детсады далеко от дома, — прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, следующим шагом в развитии социальной инфраструктуры микрорайона станет школа, которую планируют построить до конца 2024 года.

В Семчине открыли новый детский сад «Тридевятое Царство»
В Семчине открыли новый детский сад «Тридевятое Царство»
В Семчине открыли новый детский сад «Тридевятое Царство»
В Семчине открыли новый детский сад «Тридевятое Царство»
В Семчине открыли новый детский сад «Тридевятое Царство»
В Семчине открыли новый детский сад «Тридевятое Царство»

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