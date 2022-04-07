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Четверг, 7 апреля, 2022

В Сасовском районе остановили пьяного водителя на ВАЗ

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В Сасовском районе остановили пьяного водителя на ВАЗ

Александр Ильин

В Сасовском районе Рязанской области сотрудники ДПС остановили пьяного мужчину за рулём автомобиля ВАЗ, сообщает пресс-служба УМВД России Рязанской области.

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Нетрезвого мужчину поймали в селе Нижнее Мальцево вблизи дома №54 по улице Центральной. 

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения выявило у него 0,322 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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