В Сасовском районе к декабрю построят новый дом культуры

В посёлке Сотницыно Сасовского района построят новое здание дома культуры. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Районная администрация 22 марта подписала контракт с подрядчиком на строительство одноэтажного здания площадью почти 611 квадратных метров.
По словам главы администрации Сергея Макарова, зрительный зал будет рассчитан на 200 мест.
Представители управления культуры, администрации Сотницынского поселения и филиалов «Газпрома» обсудили график работ и взаимодействие органов местного самоуправления с подрядчиком. Работа по прокладке инженерных сетей уже согласована.
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