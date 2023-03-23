Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Сасовском районе к декабрю построят новый дом культуры

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Фото издательства "Пресса"

В посёлке Сотницыно Сасовского района построят новое здание дома культуры. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Районная администрация 22 марта подписала контракт с подрядчиком на строительство одноэтажного здания площадью почти 611 квадратных метров.

По словам главы администрации Сергея Макарова, зрительный зал будет рассчитан на 200 мест.

Сергей Макаров: «Будут просторное фойе, кабинеты для работы клубных формирований, административно-служебные и технические помещения. Здание адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ввод в эксплуатацию запланировали на декабрь 2023 года»

Представители управления культуры, администрации Сотницынского поселения и филиалов «Газпрома» обсудили график работ и взаимодействие органов местного самоуправления с подрядчиком. Работа по прокладке инженерных сетей уже согласована.

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